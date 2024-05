Incentivi auto elettriche 2024, sconti ISEE: come funziona

Il Decreto sugli incentivi auto elettriche 2024 prevede sconti maggiori per coloro che sono al di sotto della soglia ISEE, ma è importante capire come funziona

Il nuovo Decreto del Governo sugli Incentivi auto elettriche 2024 potrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale già martedì 21 maggio.

Incentivi auto elettriche 2024

Con l’entrata in vigore della normativa i concessionari potranno presentare le domande sulla piattaforma Ecobonus di Invitalia a partire dai primi di giugno, o al più tardi dalla metà del mese. Il fondo destinato agli incentivi ammonta a circa 950 milioni di euro, con una suddivisione che vede la maggior parte dei soldi, quindi 403 milioni, destinati ad auto a benzina e diesel Euro 6.

Incentivi per emissioni zero

Il testo del Decreto prevede risorse anche per l’usato, pari a 20 milioni, i veicoli commerciali leggeri con 53 milioni, il noleggio, con 50 milioni, e le auto a basse emissioni. In particolare, 240 milioni di euro sono riservati alle auto elettriche e a quelle con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2, mentre 150 milioni sono stanziati per le ibride plug-in con emissioni tra 21 e 60 g/km.

Come funziona lo sconto ISEE

I contributi economici variano da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 13.750 euro, con i valori più alti riservati alle fasce di reddito più basse. Questo nuovo schema di incentivi rappresenta un’importante opportunità per i consumatori e per il settore automobilistico, promuovendo la diffusione di veicoli più ecologici e sostenibili. Inoltre, tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 30mila euro e che scelgono di rottamare un veicolo vecchio, potranno beneficiare di un ventaglio di sconti maggiore.