Lunedì 20 maggio inizia ufficialmente la nuova stagione della dichiarazione dei redditi, l’appuntamento fiscale più rilevante dell’anno. A partire da tale data fino al 30 settembre (per il modello 730) o al 15 ottobre (per il modello “Redditi”), sarà possibile presentare le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione dei redditi: apertura canale diretto

Durante le ore pomeridiane, l’Agenzia aprirà ufficialmente il canale diretto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi precompilate per il 2024, relative al periodo d’imposta 2023. Il modello precompilato, disponibile per la consultazione dal 30 aprile, può essere accettato, modificato o integrato rispetto alla versione predisposta dall’amministrazione fiscale.

I contribuenti iniziano a muoversi

Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate, dal 30 aprile al 17 maggio, circa 3,9 milioni di contribuenti hanno acceduto alla fase di consultazione delle dichiarazioni precompilate. Il fisco ha ricevuto e pre-caricato circa 1,3 miliardi di dati nelle dichiarazioni 2024.

L’infografica dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, attraverso un’infografica condivisa sul suo canale WhatsApp, ha evidenziato la “top five” delle voci più comuni. Al primo posto ci sono le spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti fiscali. Seguono i premi assicurativi con 98 milioni di dati, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi con 75 milioni di dati, i bonifici per ristrutturazioni con 10 milioni e gli interessi sui mutui con 9 milioni di documenti.