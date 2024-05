Ha diverse cose da spiegare Camila Giorgi, che riguardano il ritiro, gli accertamenti della Guardia di Finanza e la sua scomparsa. Una nota dei legali svela qualche dettaglio.

Camila Giorgi, dal Fisco alla scomparsa: “Spiegherà tutto”

I legali di Camila Giorgi, Federico Marini del Foro di Firenze e Cristian Carmelo Nicotra del Foro di Enna, hanno parlato della presunta “fuga” all’estero della tennista. “Anzitutto va detto che il ritiro dalle competizioni agonistiche non ha niente a che vedere con la vicenda legata agli accertamenti della Guardia di Finanza” hanno affermato i legali in una nota, aggiungendo che si trattava di una decisione maturata da diversi mesi, fin da dopo il Covid, in quanto la sportiva aveva difficoltà a reggere lo stress dell’attività agonistica.

Camila Giorgi, i legali: “Nessuna intenzione di sottrarsi agli accertamenti”

I legali hanno precisato che per quanto riguarda l’allontanamento dalla residenza di Calenzano, si è trattato di un allontanamento temporaneo dovuto ad una divergenza di vedute nella famiglia e alla volontà di prendersi una pausa.

“Nessuna intenzione di sottrarsi agli accertamenti o alle responsabilità, anzi vi è sempre stata massima trasparenza e collaborazione quando richiesta. In ogni caso prossimamente Camila rientrerà in Italia e potrà dare tutte le spiegazioni necessarie, anche tramite i propri legali, nelle competenti sedi” conclude la nota.