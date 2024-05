L'ormai ex tennista Camila Giorgi è finita sotto osservazione dal Fisco per omessa dichiarazione dei redditi

È stata una settimana molto particolare quella vissuta da Camila Giorgi, 32enne tennista italiana di fama mondiale. Dal ritiro non comunicato a nessuno se non ai vertici della WTA, fino ad una ‘scomparsa‘ che era durata per giorni. Poi il ritorno sui social e le voci sul fisco.

Camila Giorgi, pignoramento dal Fisco per 464 mila euro: il caso

Dopo quasi una settimana di assoluto silenzio, in cui Camila non rispondeva al telefono e si era resa irrintracciabile, l’ormai ex tennista italiana ha fatto il suo ritorno ‘pubblico’ con una dichiarazione sui suoi canali social. La 32enne ha salutato per l’ultima volta tutti i suoi fan, spiegando la sua decisione di ritirarsi dal tennis, ma in un passaggio specifico ha fatto riferimento anche ad un’altra vicenda. “Le notizie che sono uscite e che non riguardano l’ambito sportivo sono false” – ha dichiarato la 32enne, riferendosi con tutta probabilità proprio alle news riguardanti una presunta evasione fiscale.

Camila Giorgi, pignoramento dal Fisco per 464 mila euro: la Federazione

Da quanto appreso, però, sarebbe dal 15 aprile scorso che il fisco italiano si sarebbe messo sulle tracce della Giorgi. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis: la Giorgi deve a Fisco 464 mila euro per tasse non pagate. La federazione risulta essere coinvolta nella questione perché paga premi e gettoni di presenza in nazionale agli atleti