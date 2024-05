Camila Giorgi, campionessa di tennis italo-argentina, risultava irreperibile per l’Agenzia delle Entrate e la Federazione Italiana, ma ora ha deciso di spezzare il silenzio.

Le dichiarazioni di Camila Giorgi: “Su di me solo articoli fake”

Camila Giorgi, campionessa di tennis italo-argentina di 33 anni, era irreperibile per la Federazione Italiana e per l’Agenzia delle Entrate di Firenze. Da quattro giorni il suo nome era scomparso nella lista delle giocatrici ritirate della Itia, International Tennis Integrity Agency. In Italia nessuno è riuscito a contattarla, ma ora ha deciso di rompere il silenzio su Instagram.

“Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Per favore seguite la mia pagina perché finora stanno uscendo solo articoli fake” ha scritto, aggiungendo di essere grata per il sostegno ricevuto. “Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future” ha aggiunto.

Camila Giorgi: l’interesse dell’Agenzia delle Entrate e il rinvio a giudizio

La sua carriera si è chiusa, ma l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe avere la necessità di notificarle degli atti dopo accertamenti fiscali e tributari. Della faccenda si starebbe interessando anche la Guardia di finanza. Si dice che sia negli Stati Uniti o in Sud America. Se la questione con il Fisco italiano si dovesse confermare, seguirebbe un altro problema per la tennista, ovvero la richiesta di rinvio a giudizio per lei e gli indagati, a Vicenza, per false certificazioni ai vaccini antiCovid. Lei si è difesa spiegando di essere tranquilla, visto che non avrebbe potuto partecipare ai tornei se non fosse stata in regola con la vaccinazione.