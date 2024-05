L’assemblea degli azionisti di BPER Banca del 19 aprile 2024 ha approvato la distribuzione del dividendo 2024 di 0,3 euro per azione: oggi sarà il dividend day su Borsa Italiana con 21 quotate del Ftse Mib.

La cedola è stata staccata oggi, lunedì 20 maggio 2024, con pagamento dal 22 maggio. Rapportando l’importo del saldo del dividendo al prezzo di riferimento dell’azione BPER Banca registrato il 17 maggio 2024, 5,294 euro, risulterebbe un rendimento lordo del 5,67%.

Tra le quotate interessante a questo appuntamento ci sono nomi illustri: Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi, che torna alla cedola dopo anni di stop e soprattutto in anticipo di due esercizi rispetto a quanto previsto dall’iniziale piano di risanamento, Bper Banca e Eni, quest’ultima staccherà la quarta tranche del dividendo relativo all’esercizio 2023.

Alle ore 10.57 il titolo perdeva lo 0,23% a 3,6085 euro, da una chiusura, netta del dividendo, di 3,617 euro nella seduta di venerdì 17 maggio; il titolo ha oscillato tra un minimo di 3,5955 euro e un massimo di 3,66 euro. Stando ai calcoli di alcune agenzie, il dividend day dovrebbe impattare sul Ftse Mib per una percentuale di circa l’1,4 per cento: questo è il parametro da considerare per poi valutare l’andamento del Ftse Mib ex dividend.

Si ricorda, inoltre, che, i titoli alle prese con lo stacco della cedola, al netto della remunerazione degli azionisti, subiscono una flessione di prezzi di una quota che corrisponde al valore dei dividendi.