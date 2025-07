L’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2025: ecco le date da luglio a dicembre da segnarsi.

Assegno Unico 2025: a chi spetta

L’Assegno Unico Universale è un sostegno economico destinato alle famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio. Spetta fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni), mentre non ci sono limiti di età per i figli disabili.

Per i nuovi nati invece decorre dal settimo mese di gravidanza. L’importo è determinato in base all’ISEE valido al momento della domanda. La somma complessiva viene stabilita unendo una quota variabile progressiva (un massimo di 201 euro a figlio con ISEE fino a 17.227,33, a un minimo di 57,5 euro a figlio in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.939,56 euro), e una quota a titolo di maggiorazione. Sul sito dell‘Inps potete trovare tutte le spiegazioni del caso.

Assegno Unico 2025: il calendario dei pagamenti da luglio a dicembre

L’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2025, per coloro che non hanno comunicato variazioni. Ecco le date da segnare da luglio a dicembre: