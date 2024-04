Istat, economia italiana in crescita: + 0,3% nel primo trimestre

Un segnale positivo è arrivato per l’economia italiana che ha registrato una crescita del PIL dello 0,3% nel primo trimestre del 2024. Il dato è arrivato dall’INPS che, attraverso una nota, ha spiegato che si tratta di un dato “espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato”. L’Istituto di statistica ha aggiunto che per l’anno 2024 la variazione acquisita è dello 0,5%.

Istat, PIL dell’economia italiana cresciuto dello 0,3% nel primo trimestre del 2024

Il PIL italiano, ha dichiarato l’ISTAT ancora nella sua analisi, è cresciuto inoltre dello 0,6% se si considera il primo trimestre del 2023 “in termini di valori reali del Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato”. Altro dato importante è che si tratta nei fatti della terza crescita dopo la flessione che era stata registrata nel secondo trimestre del 2023. Ad aumentare sono stati soprattutto il settore agricolo, i servizi e il comparto industriale.

Diminuisce la domanda interna

Non ultimo va evidenziato che sul lato della domanda, è calata quella italiana che è stata misurata “al lordo delle scorte”. È cresciuta invece al netto quella estera. La variazione congiunturale del PIL è frutto dell’valore aggiunto che ha interessato i comparti economici del Paese vale a dire industria, servizi, agricoltura, silvicoltura e pesca.