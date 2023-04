Il governo Meloni si appresta a discutere il Def, il Documento di Economia e Finanza. Ma cos’è e cosa contiene tale documento che oggi dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri? Il Def fa un quadro della situazione economica nazionale e internazionale; si trappa di un aggiornamento importante previsto ogni anno dal governo in carica. Tramite il Def si comprende quanto è possibile spendere nell’anno corrente e di conseguenza si elaborano alcune previsioni per la fine dell’anno e per quelli successivi. Il Def viene aggiornato a settembre con Nadef (Nota di aggiornamento al Def).

Documento di Economia e Finanza, cos’è e cosa contiene: riunione del Consiglio dei Ministri

Oggi 11 aprile è prevista una riunione del Consiglio dei ministri per la discussione e l’approvazione del Def, il principale dossier di programmazione finanziaria. Come informa Openpolis.it documento è composto da tre sezioni: Programma di stabilità, analisi e tendenze di finanza pubblica e Programma nazionale di riforma.

Chi cura il Def?

Il Def è stato curato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che domani sarà a Washington per per gli incontri del Fondo Monetario internazionale. Come si legge da FanPage, per il 2023 è previsto che il pil italiano cresca dell1%.