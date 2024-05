In poco più di una settimana Venezia avrebbe incassato i soldi previsti per i tre mesi di sperimentazione del ticket di ingresso

I dati forniti dal Comune di Venezia dimostrano come in soli otto giorni dall’avvio della sperimentazione del ticket di ingresso, la città abbia incassato quanto previsto per i prossimi tre mesi.

Venezia, boom di visite nonostante il ticket d’ingresso

La decisione di introdurre il biglietto d’ingresso giornaliero è legata alla necessità dell’amministrazione di ridimensionare l’impatto che l’ingente numero di turisti aveva su Venezia. Fino al 14 luglio tutti coloro che desiderano visitare la città nei fine settimana dovranno pagare un ticket di 5 euro. Per il momento i dati sono incoraggianti, in virtù del fatto che nell’ultima settimana il Comune ha incassato la somma prevista per tutto il periodo di validità del pass.

Incassi record

Negli ultimi otto giorni il Comune di Venezia ha dichiarato di aver incassato 723mila euro, a fronte di 144mila ingressi. Sebbene da una parte si tratti di una grande soddisfazione, anche a vantaggio di tutti coloro che hanno sostenuto l’introduzione del ticket. Dall’altra i costi per mantenere tutta l’operazione rimangono ancora elevati.

Chi deve pagare il ticket

Secondo le indicazioni fornite dal Comune, devono pagare il biglietto di ingresso giornaliero a Venezia tutti coloro che si fermano solamente per un giorno e che quindi non hanno una prenotazione in albergo. Sono, invece, esenti dal pagamento del ticket, oltre chi pernotta in città, coloro che hanno la residenza in Veneto, coloro che devono accedere ad una struttura sanitaria, chi lavora o studia a Venezia e chi è in visita da persone residenti.