Venezia, il campanile di Piazza San Marco perde pezzi di cemento

“Non ci sono pericoli immediati o a medio termine“- ha spiegato l’architetto Mario Piana, proto della Procuratoria di San Marco – “Ma vogliamo raccogliere tutte le informazioni necessarie per progettare un intervento di consolidamento che metta al sicuro per altri 100 anni quel cemento armato realizzato all’inizio del Novecento”. Quel materiale, utilizzato nella ricostruzione del manufatto sull’intelaiatura interna della cuspide della torre, era rivoluzionario per l’epoca, ma attualmente chiede di essere controllato per una maggiore sicurezza.

La manutenzione al campanile di Piazza San Marco

Il quotidiano ‘Il Gazzettino’ ha riferito di quanto accaduto nelle scorse ore, spiegando anche l’iter di manutenzione che l’importante monumento di Venezia ha seguito in questi anni. In realtà, la torre era già stata rinforzata da alcuni lavori eseguiti una dozzina di anni fa e, anche attualmente, le oscillazioni presenti sono state definite rassicuranti.