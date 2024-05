Il Governo sta per portare a termine un lungo processo di riforma della cosiddetta legge 104, che disciplina diversi provvedimenti in materia di disabilità: i cambiamenti nel 2024

Il decreto è stato approvato dal Consiglio del ministri il 15 aprile e fornisce importanti cambiamenti, tra cui una nuova definizione di disabilità.

Cambiamenti per la legge 104

Con il decreto approvato il 15 aprile 2024, numero 77, il Governo ha modificato alcune parti della legge 104 per aggiornarla, completando quanto richiesto dal Parlamento in una legge delega del 2021.

Nuovi criteri per la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per le persone disabili.

La nuova definizione di disabilità

«Non si tratterà più di una mera visione medica delle malattie ma risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita».

Avverrà una trasformazione del procedimento di verifica della disabilità, che seguirà dal 1 gennaio 2025 i parametri Icd dell’Oms.

Mentre, dall’anno successivo il procedimento di valutazione di base sarà interamente affidato all’Inps, insieme a quello di invalidità civile, cecità civile e sordocecità e di individuazione degli alunni invalidi nelle scuole.

I livelli essenziali di prestazione

Anche la disabilità inoltre si prepara ad adattarsi ai Lep, i livelli essenziali di prestazione che tutte le regioni devono garantire a livello sanitario per non creare squilibri nelle diverse parti d’Italia.

Per garantire che anche il sistema previdenziale riguardante l’invalidità sia adattato a queste misure, verrà istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le parole del Ministro Locatelli sulla legge 104

Si tratta, ha spiegato il Ministro Locatelli:

«Del cuore della riforma sulla disabilità che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità e le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali».

Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri e ribattezzato Decreto Disabilità, entrerà in vigore il 30 giugno 2024, stando al comunicato stampa diffuso su “governo.it” a margine del Consiglio dei ministri.