Pd, Schlein annuncia la sua squadra e sfida Fratelli d'Italia

«Siamo andati lunghi, ma è un team di grande qualità» ha dichiarato la neosegretaria del Pd Elly Schlein riguardo l’organizzazione della nuova segreteria del Partito Democratico.

La “divisione” interna alla segreteria

Ventuno in tutto. Undici uomini, dieci donne. A circa un mese e mezzo dalla sua elezione a segretaria del Pd, Elly Schlein ha annunciato le persone che faranno parte della nuova segreteria del partito. Non sono stati nominati vicesegretari. Una quota maggiore dei componenti è considerata più vicina a Schlein, come Igor Taruffi, che sarà responsabile dell’organizzazione del Pd, e Marta Bonafoni, che sarà coordinatrice della segreteria e si occuperà di terzo settore e associazionismo. Altri invece sono più vicini a Stefano Bonaccini, il presidente dell’Emilia-Romagna sconfitto da Schlein alle primarie per la segreteria: tra gli altri, il senatore Alessandro Alfieri, che avrà le deleghe alle riforme e al Pnrr, e Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza dell’Emilia-Romagna, che seguirà gli enti locali.

Segreteria Pd, la lista completa

Di seguito, la lista completa in ordine alfabetico dei membri della segreteria: Alessandro Alfieri (riforme e Pnrr), Davide Baruffi (enti locali), Marta Bonafoni (coordinatrice della segreteria, terzo settore e associazionismo), Stefania Bonaldi (pubblica amministrazione, professioni e innovazione), Annalisa Corrado (conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030), Alfredo D’Attorre (università), Marco Furfaro (responsabile delle iniziative politiche del Pd, welfare e contrasto alle diseguaglianze), Maria Cecilia Guerra (politiche del lavoro), Camilla Laureti (politiche agricole e alimentari), Marwa Mahmoud (partecipazione e formazione politica),

Pierfrancesco Majorino (politiche migratorie e diritto alla casa), Irene Manzi (scuola, istruzione, infanzia e povertà educativa), Antonio Misiani (economia, finanze, imprese e infrastrutture), Giuseppe Provenzano (esteri, Europa e cooperazione internazionale), Vincenza Rando (contrasto alle mafie, legalità e trasparenza), Sandro Ruotolo (informazione, cultura e memoria), Marco Sarracino (coesione territoriale, sud e aree interne), Marina Sereni (diritto alla salute e sanità),

Debora Serracchiani (giustizia), Igor Taruffi (organizzazione del Pd) e

Alessandro Zan (diritti).