Pd, Elly Schlein e il restroscena sul ruolo di Bonaccini

Elly Schlein ha trionfato alle primarie del Partito democratico ed è diventata la nuova segretaria di partito. Il primo nodo da sciogliere per la politica è il ruolo da riservare al suo ormai ex avversario Stefano Bonaccini.

Schlein e il ruolo di Bonaccini: due strade percorribili

Che ruolo avrà Stefano Bonaccini all’interno del Pd? Le strade percorribili sono due e a prendere la decisione sarà l’assemblea nazionale domenica prossima. Il governatore della Regione Emilia Romagna, secondo quanto raccolto da ‘La Repubblica’, potrebbe essere nominato o presidente o vicesegretario del partito. Tra queste due opzioni, Bonaccini preferirebbe la prima. L’ipotesi del vicesegretario, però, lo legherebbe maggiormente alla Schlein.

I commenti di Nardella e Bonaccini

Dario Nardella ha parlato della situazione spiegando che: “La nostra preoccupazione non è chiedere posti, ma far vivere le nostre idee e le nostre posizioni dentro il Partito democratico, questo significa essere pluralisti.” Bonaccini ha confermato, passando la palla alla Schlein: “Attendiamo di capire quale può essere una soluzione che ci metta in condizione di lavorare insieme e al meglio possibile. Tocca a Elly avanzare un’eventuale proposta al sottoscritto. È lei la segretaria, ci mancherebbe altro, tuttavia è pur vero che noi abbiamo ricevuto quasi la metà dei voti degli elettori alle primarie e avevo vinto con la maggioranza assoluta tra gli iscritti.“