Elly Schlein, neo segretaria del Pd: "Da oggi parte una storia nuova"

"Io voglio ringraziarvi, vi sono immensamente grata. Abbiamo davvero fatto una piccola grande rivoluzione insieme: voglio ringraziare ciascuno di voi perchè so qual è l'impegno, la passione, la determinazione, la competenza e la fatica che avete messo nella campagna di queste settimane. Senza il vostro impegno non ce l'avrei fatta. Da oggi parte una storia nuova, il mandato chiaro che abbiamo ricevuto è quello di cambiare tutto, per davvero; cambiare i metodi, la visione, i volti e soprattutto farlo su una linea politica chiara". Così la nuova segretaria del Pd Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie del 26 febbraio 2023.