"Non vedo l'ora che il suo dolore possa smettere di esistere"

@carlottaferlitoo parla apertamente del dolore per la malattia della madre e di quanto sia difficile affrontare determinate situazioni. Per l’atleta questa non è vita ed è assurdo che una persona non possa scegliere di smettere di soffrire. Cosa ne pensate?