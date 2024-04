Home > Video > Strage di erba: oggi il processo di revisione Strage di erba: oggi il processo di revisione

Strage di Erba, oggi a Brescia la nuova udienza per la richiesta di revisione del processo a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi. La coppia, in carcere da gennaio 2007, è stata condannata in via definitiva all'ergastolo nel 2011 per l'omicidio di Raffaella Castagna, suo figlio il piccolo Youssef Marzouk di due anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini.