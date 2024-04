Home > Video > "Cose per cui non spendo soldi" "Cose per cui non spendo soldi"

Perché spendere soldi inutilmente? @michellecoran racconta di come risparmia quotidianamente sulle piccole cose, a partire dal beauty per finire con la spesa o i vestiti. Essere in grado di fare le cose da soli può avere molti vantaggi. E voi in cosa riuscite a risparmiare?