17:53 Donato Bilancia, 17 terribili omicidi in 6 mesi: vi presentiamo il serial killer delle categorie. In realtà Donato Bilancia è stato anche tante altre cose: criminale, ladro, rapinatore e alla fine assassino. Ha ucciso quasi sempre scegliendo la tipologia delle sue vittime in base a delle categorie di appartenenza: biscazzieri, cambiavalute, metronotte, prostitute e pendolari ferroviari. Il motivo di tanta ferocia vi lascerà senza parole