L'omicidio del piccolo Tommaso Onofri

Esattamente 18 anni fa, il 2 marzo del 2006, un terribile crimine ha scosso tutta l'Italia: l'infanticidio del piccolo Tommaso Onofri. Una storia tragica, a lungo irrisolta: una rapina per denaro che è degenerata nel peggiore dei modi, portando via la vita di un bambino di poco più di 1 anno e distruggendo per sempre una famiglia.