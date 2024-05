Roberto Vannacci ha risposto ad Alessandro Zan nella puntata di Quarta Repubblica, ribandendo le sue posizioni.

Roberto Vannacci contro Alessandro Zan: “Non è la normalità”

Roberto Vannacci si è scagliato contro Alessandro Zan durante la puntata di Quarta Repubblica andata in onda lunedì 6 maggio. “Lei come omosessuale non rappresenta la normalità” ha dichiarato il generale, ribadendo le posizioni espresse nel suo libro. “Ciò che sta dicendo non solo è un’offesa, ma sta totalmente fuori dalla Costituzione, sulla quale ha giurato come rappresentante dell’Esercito” ha replicato il deputato.

“La normalità non è né migliore né peggiore, rappresenta solamente un risultato statistico. Non c’è nessuna differenza di dignità e di diritti tra chi è omosessuale e chi non lo è” ha continuato Vannacci, spiegando più dettagliatamente il suo punto di vista. Alessandro Zan gli ha risposto che parla “come un nazista“, sottolineando la gravità delle cose dette. “Hitler diceva che gli omosessuali non sono normali” ha aggiunto.

Botta e risposta tra Vannacci e Gianfranco Paglia

Lo stesso giorno Roberto Vannacci ha avuto un botta e risposta a distanza con il tenente colonnello Gianfranco Paglia. “È stato sospeso perché ha scritto un libro e non era autorizzato, con argomenti divisivi, di tutto rispetto per le sue idee, ma non per le nostre” aveva dichiarato il consigliere del ministro della Difesa, sottolineando che l’uomo aveva sporcato l’uniforme.

“Non mi preoccupo…si tratta di un fuoco di paglia” ha risposto Vannacci con un post su Facebook, sottolineando che è stato accusato e sospeso per aver suscitato l’associazione tra l’autore e le idee espresse.