Nelle ultime ore in Virginia, centinaia di manifestanti filo-palestinesi sono stati sgomberati dalla polizia utilizzando lacrimogeni al campus della Virginia University. L'università ha confermato il fatto, dichiarando che 25 persone sono state arrestate durante l'operazione.

Nel campus dell’Università della Virginia, le venticinque persone arrestate in seguito a uno scontro con la polizia durante una protesta filo-palestinese, dove i manifestanti si erano rifiutati di rimuovere delle tende. Il presidente dell’istituto, Jim Ryan, ha dichiarato che i partecipanti erano stati avvertiti che le tende erette erano vietate e che era stato richiesto loro di rimuoverle.

Le proteste contro la guerra a Gaza stanno coinvolgendo le università statunitensi, con oltre 2.000 arresti in più di 60 campus dal mese di aprile. Le immagini della polizia in tenuta antisommossa che sgombera la Columbia e l’UCLA stanno suscitando eco in tutto il mondo, alimentando la solidarietà e le proteste anche in altre parti del globo, dall’Europa all’Asia, dall’Oceania al Medio Oriente.