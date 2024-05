L’ultima puntata di Uomini e Donne, in onda il 24 maggio su Canale 5, ha sancito un nuovo amore, quello tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone escono insieme

La coppia ha deciso di investire sul proprio rapporto e lasciare insieme il programma di Maria De Filippi. “Siamo stati insieme fino a stamattina. Siamo stati una settimana intera insieme, a casa di lei e a casa mia” ha raccontato Cristiano al centro dello studio “Abbiamo girato l’Italia insieme, siamo stati benissimo. Vivo in una bolla. Mi chiedo: cosa si prova quando hai a che fare con la tua donna ideale?“. Il 40enne barese ha quindi aggiunto: “Ho capito che quando ti accorgi delle mancanze e le realizzi con una persona accanto, quella è la donna ideale. Io l’ho trovata. È la prima volta in vita mia che mi capita di fare cose senza chiedere”.

Il colpo di fulmine

I due hanno poi confermato il loro amore e il desiderio di continuare questa avventura e scoprire cosa riserverà loro il futuro. “Lei è una donna di altri tempi, ha una testa frutto di intelligenza artificiale. Ho scoperto la sua parte romantica. Ci abbiamo messo un po’, ho fatto dei disastri ma si impara dai propri errori, bisogna maturare e crescere. Io sono innamorato di lei” ha commentato Cristiano. “Il nostro è un colpo di fulmine. Anche io sono innamorata” ha ribadito la dama.

Le polemiche sulla coppia

Durante la puntata tuttavia non sono mancate le polemiche. Ad interrompere l’idillio di Asmaa e Cristiano, è intervenuta Cristina. “Non voglio rovinare questo momento. Quando sono uscita con Cristiano, mi disse…” ha cercato di dire, prima di venire interrotta dalla 35enne emiliana. “Lui non fa niente da quando sta con me, l’ho vissuto h24” l’ha ripresa Asmaa, aggiungendo “Chi vuole una cosa la fa, e noi la stiamo facendo. Stiamo sempre insieme. Lui è maturo, io sono matura. Va bene così“. Dopo la breve discussione la coppia ha ballato insieme per poi salutare tutti e iniziare un nuovo capitolo della loro vita.