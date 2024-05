Non è stata certo priva di soprese l’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa, ancora una volta, Ida Platano, presente in studio insieme ad una sua ‘vecchia’ conoscenza: Mario Cusitore. L’ex corteggiatore campano ha provato in tutti i modi a convincere Ida, presentandosi anche a Brescia, ma ha trovato una porta chiusa di fronte a sé.

Uomini e Donne, il messaggio di Gemma Galgani a Ida Platano: l’incontro in studio

Dopo il viaggio a Brescia, Ida Platano aveva detto a Mario Cusitore che non avrebbe voluto parlare con lui, al massimo avrebbe accettato un incontro negli studi di Uomini e Donne. Ecco perché nell’ultima puntata dello show condotto da Maria de Filippi i due erano entrambi presenti. Ida ha mantenuto, per tutto il tempo dell’incontro, un atteggiamento distaccato, rimanendo impassibile alle insistenze di Cusitore e accusandolo per quelle note storie Instagram che riguardavano Melissa Riva.

Uomini e Donne, il messaggio di Gemma Galgani a Ida Platano: cosa ha detto

Vedendo l’amica in difficoltà, Gemma Galgani, altro personaggio simbolo di Uomini e Donne, ha voluto mandarle un messaggio. “Cara Ida nei tuoi giorni più difficili, ho avvertito in Studio il tuo stato d’animo e non immagini quanto fossi dispiaciuta per le situazioni che stavi affrontando ! So quanto sia difficile sentirsi privati del proprio sogno! Spero che tu possa trovare la serenità e ricorda sempre che la vita riserva sorprese meravigliose. Non perdere mai la tua forza interiore. Continua a crederci perché troverai l’amore che meriti e di questo ne sono certa. Affettuosamente tua Gemma!”