Un morto e circa 30 feriti, è questo il bilancio dell’incidente che ha coinvolto un Boeing 777-300ER partito da Londra Heathrow e diretto a Singapore ma costretto poi ad atterrare a Bangkok.

Turbolenze in volo, un morto nella tratta Londra-Singapore

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, secondo quanto afferma India Today, in soli cinque minuti l’aereo sarebbe sceso bruscamente di circa 2000 metri, passando dall’altitudine di circa 11.300 a 9500 metri. “L’aereo ha iniziato a puntare verso l’alto e sono iniziate le oscillazioni. All’improvviso, una caduta drastica. I passeggeri seduti senza cintura di sicurezza allacciata, si sono ritrovati scaraventati lontani dai loro posti” ha raccontato alla Reuters un passeggero, il 28enne Dzafran Azmir. Il governo di Singapore ha inviato una sua squadra di inquirenti a Bangkok per indagare sull’incidente. Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti.

A perdere la vita è stato un passeggero britannico di 73 anni, deceduto probabilmente per infarto. I passeggeri in gravi condizioni sono sette, altre 23 persone sono rimaste ferite, mentre i membri dell’equipaggio ricoverati in ospedale con ferite lievi sono nove.

La nota della compagnia aerea

La Singapore Airlines, in una nota, ha confermato che il volo SQ321 ha dovuto affrontare gravi turbolenze durante il volo Londra-Singapore: “Possiamo confermare che ci sono feriti e un morto a bordo del Boeing 777-300ER. Sul volo c’erano un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio. Singapore Airlines porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto”. La compagnia aerea ha poi spiegato: “Stiamo lavorando con le autorità locali in Thailandia per fornire l’assistenza medica necessaria e abbiamo inviato un team a Bangkok per fornire ulteriore assistenza. La nostra priorità è fornire tutta l’assistenza possibile a tutti i passeggeri e all’equipaggio a bordo dell’aereo“.

