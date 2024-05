La profezia di Elon Musk: "Nessun lavoro per il futuro"

Secondo Elon Musk, in futuro l'intelligenza artificiale rimpiazzerà tutti i lavoratori umani. Previsioni apocalittiche sul futuro professionale.

Elon Musk ha parlato del futuro lavorativo degli esseri umani. Nel corso dell’evento parigino VivaTech 2024, il magnate sudafricano ha spiegato che un giorno l’intelligenza artificiale invaderà qualsiasi ambito lavorativo, sostituendo totalmente la presenza umana. Musk ha dichiarato: “Probabilmente nessuno di noi avrà un lavoro. Se vuoi fare un lavoro puoi tenertelo come hobby. L’intelligenza artificiale e i robot forniranno tutti i ben e i servizi che desideri”.

Elon Musk: il futuro lavorativo degli umani

Ovviamente c’è un problema nella profezia di Elon Musk. Senza un lavoro, come faranno gli esseri umani a usufruire di beni e servizi quotidiani. Vista la situazione, il magnate ha proposto una soluzione: un “universal high income”. Si tratta di un reddito universale erogato direttamente dai governi ai cittadini.

La minaccia dell’AI sui settori professionali

La teoria di Musk è ispirata a una serie di teorie tecnottimiste. In un ipotetico futuro in cui gli algoritmi prenderanno totalmente il sopravvento sulle professioni più qualificate. Di conseguenza, rimarrà il lavoro solo per ocloro che dovranno creare e sviluppare tali algoritmi.

Il futuro descritto in “The Every”

“The Every” è un’opera scritta da Dave Eggers. Secondo tale opera visionaria, in futuro neanche i medici umani lavoreranno, in quanto le diagnosi verranno fatte dirattemente dai PC. Questa è una previsione molto simile a quela fatta da Musk di recente. Che i due abbiano ci abbiano azzeccato? Chi vivrà vedrà.