In Lombardia un operaio è precipitato da un ponteggio mobile, dall’altezza di 3 metri, in provincia di Pavia: altri due incidenti sul lavoro nella mattina di oggi, 24 maggio, nella regione.

Incidente sul lavoro a Pavia

Oggi, alle 14, un operaio è precipitato da un ponteggio mobile che si trovava posizionato su un balcone al primo piano di un edificio, in via Oreste Colombi 17 a Rea, in provincia di Pavia.

L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di 3 metri di altezza, un volo dal quale ha riportato un grave trauma alla testa e al volto.

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi: è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia. Al momento non è noto se è in pericolo di vita.

Tre incidenti sul lavoro nelle ultime ore in Lombardia

Nella mattinata di oggi, è avvenuto un secondo incidente sul lavoro, poco dopo le 11, in via Volta ad Assago, in provincia di Milano e un terzo a Lainate.

A rimanere gravemente ferito un operaio di 40 anni che stava lavorando in un cantiere di un capannone in ristrutturazione. L’uomo è precipitato dal tetto, per motivazioni ancora ignote, cadendo da un’altezza di circa sette metri e riportando un trauma cranico. Anche per lui, trasferimento in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Poco dopo le 10, invece, nel capannone della Marcegaglia a Lainate, è rimasto ferito un operaio di 54 anni. Sarebbe stato colpito da un tubo riportando gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.