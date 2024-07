Un operaio italiano di 47 anni, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è morto in Svizzera: a renderlo noto la Polizia cantonale.

L’incidente dell’operaio in Svizzera

Secondo le prime indagini effettuate, l’operaio stava montando dei pannelli solari sul tetto di una casa a Losone, in via Sottochiesa, ed è caduto da un’altezza di circa 4 metri.

A nulla è servito l’intervento immediato degli operatori sanitari giunti sul luogo dell’incidente. Gli agenti della Polizia e i soccorritori del Salva, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell’impatto al suolo.

Richiesto il supporto psicologico

Per prestare sostegno psicologico ai familiari della vittima è stato richiesto l’intervento del Care Team.

Al momento le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Inoltre, le indagini, svolte in queste ore, dovranno far luce sulle eventuali responsabilità e violazioni delle norme di sicurezza.

Il problema delle morti sul lavoro

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rileva che un altro nostro connazionale, costretto ad emigrare per trovare lavoro, invece è rimasto vittima nello svolgimento del proprio dovere.

Giorno dopo giorno le morti sul lavoro aumentano e il fenomeno si fa sempre più allarmante: non sembra esserci tregua a questi drammatici eventi.