Nel corso della mattinata di oggi, 11 luglio 2024, nel comune di Cabiate, nel Comasco, i soccorsi sono dovuti intervenire con grande celerità per aiutare un operaio che era rimasto vittima di un pericoloso incidente sul lavoro. Si trattava, nello specifico, di un operaio di una ditta che, nel momento dell’incidente si trovava sospeso su di un cestello elevatore.

Como, incidente sul lavoro: cosa è successo

Non erano ancora scattate le ore 10.30 di questa mattina quando, in un’azienda di via Don Filippo Canali, a Cabiate, un tremendo incidente sul lavoro ha causato il grave ferimento di un operaio. L’uomo, un signore di 55 anni, si trovava a bordo di un cestello elevatore, quando è avvenuto il fattaccio. Al momento, non si conosce l’esatta dinamica dell’infortunio, ma si sa che alcuni dei colleghi si sono dovuti affrettare a chiamare i soccorsi prima che potesse essere troppo tardi.

Como, incidente sul lavoro: l’operaio è grave

Pochi attimi più tardi, sul posto è intervenuto il personale Areu (Agenzia Regionale emergenza urgenza) che ha disposto il trasporto in codice rosso dell’operaio all’ospedale San Gerardo. Sin dal principio, infatti, le condizioni di salute in cui versava l’uomo sono sembrate preoccupanti e i medici hanno ritenuto opportuno accelerare le operazioni di soccorso. I carabinieri di Cantù, coadiuvati da Ats, stanno indagando in questi momenti sull’accaduto.