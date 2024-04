Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, ogni sforzo per salvare il giovane è stato vano

Oggi, venerdì 19 aprile, si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro che è costato la vita ad un giovane operaio di 23 anni. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata nel territorio del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, ma al confine tra le regioni Toscana e Umbria.

Incidente sul lavoro, morto operaio: da chiarire la dinamica

Secondo quanto al momento ricostruito, il lavoratore sarebbe stato colpito da un grosso pezzo caduto da un rimorchio. Al momento però la dinamica dell”incidente non è ancora chiara. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri e il personale del servizio Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della locale Asl a cui spetterà, rispettivamente, il compito di chiarire la dinamica e le eventuali mancanze in termini di mezzi di sicurezza sul luogo del lavoro.

Le sue condizioni subito gravissime

La chiamata di emergenza è scattata poco dopo le 12:30 e sul posto sono accorsi subito numerosi servizi di emergenza: la centrale operativa dei soccorsi ha inviato sul luogo dell’incidente sia l’automedica dell’ospedale di Nottola, sia l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme sia i vigili del fuoco. Per il 23enne però non c’è stato nulla da fare: le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto da allertare anche l’elicottero di soccorso Pegaso 1. Il decesso dell’operaio è stato dichiarato sul posto dell’incidente, prima del trasporto in ospedale.

