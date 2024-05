Le forze dell'ordine stanno indagando sulla morte di un ciclista ultrasettantenne che ad Assemini, in provincia di Cagliari, ha perso la vita investito da un autobus.

Un ciclista di 76 anni è morto in maniera tragica ad Assemini, Cagliari. Come ogni giorno, l’uomo percorreva un tratto di strada in bicicletta, quando improvvisamente un autobus lo ha investito e ucciso. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Dramma a Cagliari: ciclista muore ad Assemini

Come ogni giorno, il 76enne protagonista della tragedia che stiamo per raccontare, percorreva in bicicletta un tratto di strada.

Precisamente, via Sarcidano, proprio quella dove ha perso la vita. Il ciclista è morto ad Assemini, in provincia di Cagliari, dove tutti lo conoscevano e adesso cercano di capire come sia potuto accadere.

Lo stesso fanno le forze dell’ordine che stanno indagando sulla tragedia.

Ciclista travolto ad Assemini, Cagliari: la dinamica

Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso la vita mentre in una giornata come le altre, si dedicava alla sua passione.

L’incidente è avvenuto nella mattina del 2 maggio, intorno alle 11.30. Sul posto, dopo che i presenti hanno lanciato l’allarme, sono giunti diversi soccorritori del 118 che però non sono riusciti a salvare la vita all’uomo.

L’autista che guidava il pullman che lo ha travolto, si è fermato e ha prestato i primi soccorsi, però non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato tremendo e l’anziano è stato sbalzato violentemente sull’asfalto.

Ora la polizia locale sta effettuando i rilievi e raccogliendo le testimonianze, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.