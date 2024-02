Un tragico incidente ha scosso Bergamo questa mattina, quando un giovane di soli 19 anni è stato investito e ucciso da un autobus di linea.

L’impatto fatale nella mattinata in piazzale Marconi

L’incidente è avvenuto alle 8:40 in piazzale Marconi, un importante crocevia delle stazioni delle autolinee, ferroviaria e del tram. Il ragazzo si trovava con un monopattino, che stava spingendo a piedi, quando è stato colpito dal bus. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava dirigendosi verso il mezzo insieme ai suoi amici.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i mezzi del 118, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’autista, visibilmente scosso, avrebbe trascinato per alcuni metri sia la vittima che il monopattino, senza accorgersi della loro presenza. La vittima è stata identificata come Zaccaria Belatik, residente a Brembate, sempre nella provincia bergamasca. Il giovane si era recato in centro a Bergamo per incontrare degli amici.

L’autista scosso dall’accaduto

L’autista del bus coinvolto nell’incidente è rimasto illeso, ma profondamente scosso. Ha dichiarato di non aver visto il giovane mentre ripartiva dopo una fermata prevista. La tragedia ha colpito anche gli amici del ragazzo, che hanno assistito impotenti alla terribile scena. Il gruppo stava dirigendosi verso un altro quartiere di Bergamo per fare colazione quando hanno deciso di prendere il bus anziché aspettare il tram. Un gesto che, purtroppo, ha avuto conseguenze drammatiche.