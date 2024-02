Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nelle scorse ore in provincia di Bari, si è trattato di uno scontro avvenuto su una strada statale che ha visto coinvolte due automobili e le sette persone che viaggiavano all’interno dei mezzi. Tutti i passeggeri dei veicoli sono rimasti feriti, tre di loro in maniera molto grave e ora sono ricoverati in ospedale in codice rosso.

Incidente a Bari, 7 persone ferite dopo lo scontro fra auto

Il pericoloso sinistro è avvenuto nella notte tra il 14, il giorno di San Valentino, e il 15 febbraio sulla statale 172 nel tratto che collega Casamassima a Turi, in provincia di Bari. Due automobili, in una dinamica che è al vaglio degli inquirenti e sulla quale al momento non sono stati forniti molti dettagli, si sono scontrate ad alta velocità. I due mezzi, dopo il tamponamento, sono usciti di strada. Le conseguenze per i passeggeri dei veicoli sono state importanti: in totale sulle auto c’erano sette persone e tutte sono rimaste ferite.

Incidente a Bari, l’intervento di vigili del fuoco e sanitari

Sul luogo del sinistro sono giunti i vigili del fuoco, che hanno pensato a ripulire la strada dai detriti delle due auto distrutte, ma anche i sanitari del 118. I medici hanno fornito le prime cure del caso ai feriti per poi trasferire le tre persone più gravi in codice rosso in ospedale. I carabinieri stanno indagando sull’esatta dinamica dell’incidente.