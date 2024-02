Incidente in A4, tre veicoli coinvolti e tre feriti: traffico in tilt

Il sinistro, in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli, è avvenuto poco prima delle 16:30 sull’autostrada A4, tra Capriate e Dalmine in direzione Venezia.

Incidente in A4: traffico in tilt

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze ed un’auto medica con i sanitari della Croce rossa di Urgnano e della Croce rossa di Bonate, la polizia e i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine, che hanno aiutato a mettere in sicurezza l’area. In breve tempo si sono formati notevoli disagi per il traffico autostradale, con circa sei kilometri di coda anche nelle carreggiate in direzione di Milano. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, che però non hanno riportato lesioni gravi.

Ennesimo incidente in autostrada

Appena due giorni prima l’autostrada era stata teatro di un altro incidente, nei pressi dell’area di parcheggio di Roncade. Delle prime ricostruzioni sembrerebbe che un camion abbia preso in pieno la cuspide fuori dalla zona di sosta. Il conducente è stato subito trasportato in ospedale, ma non ha riportato ferite gravi. Anche in quel caso sulle corsie si sono prontamente creati dei rallentamenti per chi viaggiava in direzione Venezia, soprattutto in prossimità del nodo di Portogruaro.