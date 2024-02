Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, in un incidente stradale in via Tramontano a Pagani è morto un 44enne, noto ristoratore della zona.

L’incidente a Pagani nel quale ha perso la vita un uomo, cos’è successo?

Marco Parlato, ristoratore molto noto di Sant’Egidio del Monte Albino, ha perso la vita in sella alla sua moto. Nel provare a scansare un cane è finito sull’asfalto, inutili i soccorsi e i tentativi da parte dei sanitari della Croce Azzurra nell’effettuare il messaggio cardiaco, a perdere la vita lui e l’animale.

Il centauro era originario di Sant’Egidio Albino ed era molto amato e conosciuto poiché gestiva un chiosco di alimentari “Mari Mari”.

