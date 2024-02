L'auto investe il pedone nel cuore della notte: l'uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Un pericolosissimo incidente stradale è avvenuto questa notte tra le vie di Genova, dove un’automobile ha colpito in pieno un pedone che stava attraversando la strada. L’uomo, un 30enne italiano, è finito in ospedale per le gravissime ferite riportate nello scontro.

Genova, auto investe pedone: l’incidente

Era da poco passata l’1 di notte di sabato 10 febbraio 2024, quando in via Walter Fillak a Genova una persona alla guida di un’automobile ha investito un uomo di circa 30 anni. Il pedone stava attraversando la strada quando il veicolo lo ha travolto senza dargli possibilità di fuga.

Genova, auto investe pedone: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 a bordo dell’automedica Golf 4 e un’ambulanza dei Volontari del Soccorso della Fiumara. I sanitari hanno fornito le prime cure al 30enne per poi prelevarlo e trasferirlo all’ospedale San Martino di Genova. L’uomo ha accusato nell’incidente un pericoloso trauma cranico ed è stato ricoverato in codice rosso e intubato in clinica. Nel frattempo, la sezione infortunistica della polizia locale sta indagando sull’esatta dinamica dell’incidente e sulle responsabilità di tutti gli attori coinvolti.