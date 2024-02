L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 8 febbraio.

Agricoltore cade in una scarpata, morto 81enne

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13 dai parenti, che non avendolo visto tornare a casa si sono allarmati. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, Giacomo Giannessi, stesse lavorando nel suo campo a Monte Castello, frazione di Mercato Saraceno, quando è precipitato giù per la scarpata, a circa 50 metri di profondità.

La corsa in ospedale

Sul posto sono immediatamente intervenute una squadra del distaccamento di Bagno di Romagna e la squadra Speleo Alpino dei Vigili del Fuoco. I soccorsi sono riusciti a recuperare l’agricoltore e a ricoverarlo urgentemente al pronto soccorso. L’81enne è stato trasportato all’ospedale di Cesena con l’elisoccorso di Romagna Soccorso. Da una nota dell’Ansa si apprende tuttavia che è morto poche ore dopo il ricovero.

Auto precipita nel fosso a Premilcuore

Domenica scorsa un altro anziano è stato vittima di un incidente in provincia di Forlì-Cesena. L’auto è caduta in una scarpata per circa 15 metri, mentre transitava sulla strada provinciale del Rabbi. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo del veicolo finché i Vigili del fuoco di Rocca San Casciano non sono sono riusciti ad estrarlo. L’uomo, di circa 70 anni, è stato poi trasportato in ospedale con l’elisoccorso, non in pericolo di vita.