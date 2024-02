Un nuovo terribile incidente registrato nella giornata di oggi, un ragazzo è morto a 19 anni e una ragazza è in gravissime condizioni.

Come riportato dal sito Tp24, un nuovo terribile incidente stradale è avvenuto a San Vito Lo Capo, coinvolgendo due giovani ragazzi.

Un ragazzo di 19 anni, Girolamo Accardi, è morto e una ragazza si trova in gravissime condizioni, attualmente all’ospedale di Trapani.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e tuttora indagano i carabinieri di Custonaci, ma sembrerebbe che l’auto dei due giovani ragazzi sia andata a scontrarsi contro il muro di un’abitazione a Custonaci, in Via Purgatorio.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e subito dopo trasferito all’ospedale Civico di Palermo con l’elisoccorso, dove purtroppo ha perso la vita, poco dopo l’arrivo.

Il comune di San Vito Lo Capo, attraverso un comunicato sulla pagina Facebook, ha dichiarato lutto cittadino:

«Oggi la nostra Comunità è gravemente colpita dal dolore. Come concittadini e come Amministrazione comunale, siamo partecipi dei lutti e condividiamo la preoccupazione per il grave incidente che ha coinvolto due dei nostri ragazzi. Pertanto, annulliamo le manifestazioni previste per il carnevale rinviandole a data da destinarsi».