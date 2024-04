Fincantieri: Folgiero, 'aumento capitali per acquisizioni da Leonardo? Pronti a tutte soluzioni'

Pescara, 27 apr. (Adnkronos) – "Valutiamo tutti gli strumenti e le opzioni sulla base delle operazioni che stiamo vagliando. Siamo pronti e attrezzati a tutto per gli azionisti, gli investitori e il sistema tecnologico". Così Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri, a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara risponde ai cronisti circa la possibilità che il gruppo della cantieristica ricorra a un aumento di capitale per far fronte alle acquisizioni allo studio, a cominciare da quella delle attività ex Wass di sonar e siluri di Leonardo. "E' un progetto che ha tantissimo respiro – si dice convinto – Stiamo facendo una cosa che ha tantissimo senso industriale geopolitico strategico ma anche di creazione di competenze tecnologiche".

Riguardo allo stato delle trattative con Leonardo per l'eventuale acquisizione, Folgiero spiega che si stanno "valutando tutte le opzioni" e che "c’è un bel rapporto con Leonardo". In sintesi, "atiamo mettendo a fuoco un bel settore, che è quello della subacquea, e un sistema che è quello industriale della difesa italiana in maniera intelligente per le aziende e per il Paese".