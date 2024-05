Terremoto in Svizzera magnitudo 3.4: avvertito in Valle d'Aosta

Una nuova scossa di terremoto ha colpito nella tarda serata di ieri la Svizzera, non lontano dal confine italiano. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l’epicentro nel territorio svizzero nel pieno del canton Vallese.

Terremoto al confine tra Svizzera e Italia

Secondo i dati forniti sui canali ufficiali INGV, l’ipocentro delle scosse è stato identificato a una profondità di pochissimi km. Invece, per quanto riguarda l’epicentro, il terremoto ha colpito a nemmeno 10 chilometri in linea d’aria rispetto al confine italiano, nel pieno del canton Vallese e in particolare nell’area del ghiacciaio del Gietro. Il sisma, che ha scossa la terra alle 23:55 della giornata di ieri, è stato infatti percepito anche in Valle d’Aosta.

Terremoto in Svizzera: nessun danno registrato

Oltre alla Valle d’Aosta, nel nostro Paese, il sisma registrato ieri sera in Svizzera è stato percepito (seppur in maniera minore) anche in alcune zone del Piemonte, specialmente in Val Sesia, nel Biellese e nel Verbano. Fortunatamente, in nessun luogo sono stati registrati danni a cose o persone.