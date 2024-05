Medio Oriente, Netanyahu sul rapporto Israele-Usa: "Spero supereremo le divergenze"

Dopo gli ultimi sviluppi della guerra in Medio Oriente e la forte presa di posizione effettuata, anche forse un po’ a sorpresa, dagli Usa in merito all’operazione di Israele a Rafah, i rapporti fra i due Stati sembrano essersi parecchio raffreddati. Il premier Benjamin Netanyahu è tornato a parlare in queste ore di Joe Biden.

Netanyahu sul rapporto Israele-Usa: le parole su Biden

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è detto speranzoso di poter ricucire lo strappo che sembra esserci stato negli ultimi giorni con il presidente americano Joe Biden: “Spesso siamo stati d’accordo, ma abbiamo avuto anche i nostri disaccordi. Siamo stati in grado di superarli e spero che riusciremo a superarli ora. Ma faremo quello che dobbiamo per proteggere il nostro Paese”– Netanyahu è intervenuto sull’argomento in un’intervista al talk show americano ‘Dr. Phil‘.

Netanyahu sul rapporto Israele-Usa: cosa fare a Rafah

E che futuro ci si deve attendere per la Striscia di Gaza? Il conduttore del programma, Phil McGraw, non poteva certo evitare la domanda e Netanyahu ha fornito una risposta chiarificatrice. “Lo Stato ebraico non ha altra scelta se non quella di distruggere i restanti battaglioni di Hamas a Rafah“ – ha spiegato il premier – “Se non li distruggiamo, se li lasciamo in pace, torneranno. Emergeranno dai tunnel, riprenderanno il controllo di Gaza e faranno ciò che hanno promesso di fare: rifaranno il 7 ottobre, questo enorme massacro, ancora, ancora e ancora”.