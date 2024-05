Arizona, sequestra ex e figlioletto: ferisce il bambino e si suicida

Un uomo ha sequestrato la ex e il figlio di sei mesi in una casa, poi ha sparato e ha ferito il piccolo, prima di suicidarsi.

Un uomo ha ferito a colpi di arma da fuoco il figlio di soli sei mesi, dopo averlo sequestrato insieme alla madre nel loro appartamento a Phoenix. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe sparato diversi colpi al bambino, per poi rivolgere l’arma verso se stesso e ferirsi. Non essendo riuscito a suicidarsi ha poi appiccato il fuoco in casa. Fortunatamente il bambino è stato soccorso prima dell’esplosione dell’incendio e al momento è in condizioni stabili all’ospedale. L’uomo è stato trovato senza vita tra le macerie dell’abitazione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe fatto irruzione alle tre del mattino nell’appartamento dove viveva la ex con il figlio. L’uomo li ha sequestrati per diverse ore, per poi puntare l’arma contro il bambino. La donna è riuscita a fuggire per chiedere aiuto ad alcuni operai che si trovavano nella zona, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. La mamma del bambino è stat affidata alle cure dei sanitari e ricoverata in ospedale, con ferite lievi. Gli agenti sono andati nell’abitazione, hanno forzato l’ingresso dell’appartamento e hanno subito trovato il bambino, che è stato soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore ha cercato di uccidersi con l’arma da fuoco e poi ha dato fuoco all’abitazione.