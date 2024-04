Un uomo albanese di 31 anni è stato arrestato per aver sequestrato e legato al letto la sua compagna. L’episodio di violenza si è consumato a Firenze.

Firenze, sequestra la compagna: lei scappa e lo fa arrestare

Un uomo albanese di 31 anni è stato arrestato a Firenze. Ha sequestrato la compagna nella sua abitazione, legandola al letto e togliendole le chiavi. Lei è riuscita lo stesso a scappare e lo ha fatto arrestare, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Tutto è accaduto nel pomeriggio dell’8 aprile, quando la vittima, in stato confusionale e in lacrime, si è presentata alla stazione dei carabinieri di Legnaia. Sono stati alcuni passanti ad accompagnarla dalle forze dell’ordine dopo averla trovata in strada. La donna era riuscita a slegarsi e a calarsi dalla finestra dell’appartamento dove era stata sequestrata.

La ragazza era vittima di violenza e aggressioni

La ragazza ha raccontato agli agenti che nell’arco dell’ultimo anno aveva subito molte altre aggressioni e molti altri episodi di violenza. I carabinieri sono subito andati nell’abitazione del giovane e l’hanno perquisita. Nell’armadio hanno trovato e sequestrato una fune, probabilmente quella usata per legare la compagna. La vittima, scossa per quanto accaduto, è stata soccorsa dai sanitari mentre era in caserma.