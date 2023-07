Un uomo di 29 anni si è barricato in casa con la sua compagna e l’ha picchiata e insultata per mezz’ora.

Un uomo di 29 anni, a Carte Brianza, dopo un pranzo con la propria ragazza 26enne e una coppia di amici, ha sequestrato la compagna in casa e l’ha picchiata per mezz’ora.

Sequestra la compagna e la picchia: arrestato 29enne

Un uomo di 29 anni ha sequestrato la compagna in casa e l’ha picchiata per mezz’ora, dopo un pranzo con lei e una coppia di amici. La giovane è stata salvata dai carabinieri e il 29enne è stato arrestato e portato in carcere. La ragazza è stata portata in ospedale e fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Il ragazzo ha mandato via gli ospiti e poi ha aggredito la compagna. Secondo una prima ricostruzione, i due si erano conosciuti circa un anno fa e da qualche mese avevano iniziato a frequentarsi di più. “Io ho sempre lasciato perdere, ritenevo che avesse l’assoluto bisogno del mio aiuto per stare bene e quindi non ho mai denunciato nulla” ha dichiarato la giovane agli inquirenti.

Il 29enne è sempre stato violento. La coppia aveva deciso di invitare a casa due amici per pranzo, ma ad un certo punto lui si sarebbe innervosito per un paio di occhiali prestati dall’amico alla 26enne. A quel punto avrebbe mandato via gli amici e si sarebbe barricato in casa impedendo alla ragazza di uscire, riempiendola di schiaffi, pugni e tirate di capelli, oltre ad insulti e umiliazioni, con bottiglia di tè rovesciate in testa. La ragazza ha iniziato a urlare e ha provato ad affacciarsi alla finestra per chiedere aiuto, ma il 29enne le impediva di chiamare i carabinieri.

Sequestra la compagna e la picchia: l’allarme lanciato dagli amici

L’allarme è stato lanciato dagli amici della coppia e anche dai vicini di casa. L’uomo ha minacciato i militari con un taglierino, ma i due carabinieri sono riusciti ad avviare un dialogo, facendolo calmare e facendogli aprire la porta per permettere alla 26enne di scappare. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per sequestro di persona. La perquisizione in casa ha anche permesso di scoprire una piccola serra di marijuana che è stata sequestrate per la successiva analisi di laboratorio.