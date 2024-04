Daily Crown: il rientro di re Carlo, visita centro oncologico con Camilla

Londra, 30 apr. (Adnkronos) - Re Carlo è tornato agli impegni pubblici, per la prima volta dalla diagnosi di cancro annunciata a febbraio. Il sovrano ha visitato l'University College Hospital Macmillan Cancer Centre di Londra assieme alla moglie, la regina Camilla.Venerdì scorso B...

Londra, 30 apr. (Adnkronos) – Re Carlo è tornato agli impegni pubblici, per la prima volta dalla diagnosi di cancro annunciata a febbraio. Il sovrano ha visitato l'University College Hospital Macmillan Cancer Centre di Londra assieme alla moglie, la regina Camilla.

Venerdì scorso Buckingham Palace aveva annunciato che il re, sottoposto a chemioterapia, era "fortemente desideroso" di ricevere il via libera dai medici per tornare ad alcuni compiti pubblici. Tuttavia, fonti reali hanno sottolineato che, nonostante il 'nulla osta', il re non è ancora guarito e continuerà le cure. La visita del re dovrebbe servire ad attirare l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce, nonché sui nuovi trattamenti innovativi e sulla ricerca su cui si sta lavorando presso l'ospedale supportato dal Cancer Research Uk.

Prima della visita di oggi, un portavoce di Buckingham Palace aveva dichiarato: "Il programma di cure di Sua Maestà continuerà, ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora. Il re è ora in grado di riprendere una serie di compiti rivolti al pubblico. I prossimi impegni saranno adattati ove necessario, per ridurre al minimo eventuali rischi per il proseguimento della guarigione di Sua Maestà".