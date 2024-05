Mo: Mattarella a 'La Sapienza', 'per Italia tutte violazioni diritti umani vanno condannate' (3)

Mo: Mattarella a 'La Sapienza', 'per Italia tutte violazioni d...

(Adnkronos) – "Questa consapevolezza -ha ricordato ancora Mattarella- viene avvertita fortemente nelle università e in chi le frequenta, perchè ne costituisce patrimonio, perchè da un millennio le università sono la sede del libero dibattito, della libertà di critica, talvolta anche del dissenso dal potere, sempre in collegamento al di sopra dei confini tra gli Stati, sempre in collegamento con gli atenei di ogni parte del mondo".

"La libertà, la pace, i diritti umani, passano attraverso il dialogo, attraverso il confronto, attraverso la libera circolazione del loro valore, contro la violenza e contro l'odio, che, diffondendosi, conducono a esiti raccapriccianti, come ieri è avvenuto in Slovacchia. Il potere, quello peggiore, desidera che le università del loro Paese siano isolate, senza rapporti nè collaborazioni con gli atenei di altri Paesi, perchè questa condizione consente al peggiore dei poteri di controllare le università, di comprimerne il livello culturale, di comprimere la cultura e di impedire il suo grido e la sua spinta di libertà".

"Ribadisco l'auspicio del dialogo, in ogni ambito del nostro Paese, tra le diverse componenti sociali e le istituzioni e nell'ambito accademico tra le varie componenti dell'università, nel reciproco rispetto, con attenzione particolare, vorrei segnalare, a tutto ciò che attiene all'effettività del diritto alla studio, senza che alcuno ritenga -ha concluso Mattarella- di poter esigere di imporre valutazioni o decisioni, ma nel rispetto delle altrui opinioni, perchè in questo rispetto risiede la libertà".