Studente 25enne trovato morto in casa: disposta l'autopsia

Originario di Campobasso, ma domiciliato a Bologna dove si era trasferito per studi, il ragazzo di 25 anni aveva ancora tutta la vita davanti. Nella notte di domenica 28 aprile, però, il giovane è stato trovato morto proprio fra le quattro mura del suo appartamento.

Ragazzo trovato morto a Bologna: chi era lo studente

Le iniziali del suo nome sono G.A., e si trattava di uno studente di 25 anni originario di Termoli, paese sito nelle vicinanze di Campobasso, ma trasferitosi a Bologna insieme al fratello maggiore. Il giovane era appena tornato nell’appartamento romagnolo per recuperare un PC e alcuni indumenti, e poi avrebbe dovuto fare rotta ancora una volta verso Termoli, ma purtroppo qualcosa è andato storto.

Ragazzo trovato morto a Bologna: le indagini

Per cause ancora tutte da verificare, infatti, il giovane ha improvvisamente perso la vita nella notte di domenica 28 aprile. Le autorità hanno già avviato le indagini. Al momento, non è stata esclusa la pista che porterebbe ad un malore o ad un improvviso aneurisma cerebrale. La famiglia del ragazzo, una volta saputa la notizia, è caduta nel dolore. appena verrà concesso il nulla osta, la salma del 25enne potrà fare ritorno nel paese d’origine dove verrà celebrato il funerale.