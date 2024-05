Mosca non si ferma: occupato un nuovo villaggio in Ucraina è attacca ancora Kharkiv

Mosca non si ferma: occupato un nuovo villaggio in Ucraina è attacca ancora ...

Stando alle ultime notizie la Russia ha occupato un nuovo villaggio in Ucraina mentre continua ad attaccare Kharkiv causando non pochi feriti.

L’avanzata russa in territorio Ucraino non sembra trovare tregua, stando alle ultime notizie Mosca avrebbe occupato un altro villaggio nell’oblast nord-orientale. Come se non bastasse non si fermano nemmeno gli attacchi a Kharkiv, presa sempre più di mira dalla Russia, l’ultimo bombardamento ha causato non pochi feriti tra i civili.

Mosca continua l’assalto

Anche se Mosca continua a smentire la volontà di voler avanzare nella regione di Kharkiv per occupare la seconda città del paese, i fatti sembrano dipingere un quadro completamente diverso. Le forze russe hanno infatti occupato un nuovo villaggio nell’oblast nord-orientale.

Nel frattempo però la Russia non si dimentica di continuare ad attaccare proprio Kharkiv, ormai presa di mira quasi quotidianamente dai bombardamenti, e nemmeno oggi la situazione sembra cambiare, perché è stato registrato un nuovo attacco che ha causato almeno sedici feriti, tra cui alcuni in modo grave.

Nella zona di Kupiansk invece, che si trova ad una settantina chilometri di distanza dal capoluogo, altre due persone hanno perso la vita a causa del fuoco di artiglieria. In questa area i combattimenti non si sono praticamente mai fermati da quando ha avuto inizio questo conflitto, che va avanti ormai da ben due anni e tre mesi.