Sicilia: Miccichè, 'io e il mio staff abbiamo sempre agito con la massima trasparenza'**

Palermo, 20 mag. (Adnkronos) – "Io e il mio staff abbiamo sempre lavorato ed agito con la massima trasparenza e rigore. Sono pronto a chiarire tutto davanti gli organi competenti". Così, all'Adnkronos, l'ex Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, tornando a parlare dell'inchiesta che lo vede indagato per peculato, truffa e false attestazioni. oggi gli è stata notificata la misura cautelare del divieto di dimora a Cefalù (Palermo) dove ha una casa al mare e dove risiede spesso. Il parlamentare avrebbe usato per fini personali l'auto che gli era stata assegnata per svolgere le funzioni istituzionali. A Miccichè, inoltre, i magistrati contestano di aver confermato le false missioni di servizio dichiarate da Maurizio Messina, dipendente Ars che gli faceva da autista. Una truffa che avrebbe portato nelle tasche di Messina indennità non dovute per 10.736 euro. Il gip ha sequestrato anche la somma di 24 mila euro.