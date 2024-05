Corruzione: manifestanti davanti a sede Regione Liguria, 'Toti si deve dimettere'

Genova, 9 mag. (Adnkronos) - "Toti si deve dimettere". E' la richiesta che arriva dagli organizzatori di una manifestazione in corso in piazza De Ferrari a Genova, sede della Regione Liguria. Sono alcune decine le persone che, armate di cartelloni, chiedono un passo indietro al govern...

Genova, 9 mag. (Adnkronos) – "Toti si deve dimettere". E' la richiesta che arriva dagli organizzatori di una manifestazione in corso in piazza De Ferrari a Genova, sede della Regione Liguria. Sono alcune decine le persone che, armate di cartelloni, chiedono un passo indietro al governatore ligure arrestato (domiciliari) per corruzione in un'inchiesta della procura di Genova che ha provocato un terremoto nella politica regionale.

"Contro mafia e corruzione in politica" è lo striscione con scritta bianca su tessuto rosso che campeggia in piazza, mentre la protesta mischia più temi centrali per i cittadini, dal caro affitti ai tagli alla sanità.

In piazza campeggia anche l'invito ai consiglieri regionali a fare la loro parte: "sfiduciatelo. Indipendentemente dalle responsabilità penali" quello che emerge è un "retroscena impensabile" e allo stesso tempo "insopportabile e inaccettabile. Quello che emerge dagli atti dell'indagine è un sistema di potere che piega senza vergogna l'amministrazione pubblica agli interessi di pochi e che non si fa remore morali a trattare con appartenenti ad associazioni di mafia". L'invito agli eletti in consiglio regionale è "di assumere una posizione chiara e inequivocabile, sfiduciando Toti e chiedendo le sue immediate dimissioni".